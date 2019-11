in foto: (Immagine di repertorio)

Dopo un weekend caratterizzato da una raffica di incidenti mortali in Lombardia, la settimana inizia all'insegna di una nuova tragedia. All'alba di oggi, lunedì 25 novembre, due auto si sono scontrate tra loro sull'Autostrada A4, tra le uscite per Capriate e Dalmine. L'incidente, stano a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto alle 4.24: incerta la dinamica, anche se dovrebbe essersi trattato di un violento tamponamento, dal momento che entrambe le vetture viaggiavano in direzione Venezia. Il bilancio dello scontro è pesantissimo: un ragazzo di 25 anni è morto, mentre altre due persone, due uomini di 39 e 35 anni, sono rimasti feriti.

Nel Bergamasco un altro incidente mortale nel weekend: vittima il 18enne Mattia Volponi

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica del 118. Per il ragazzo più giovane non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo nello schianto. Le altre due persone coinvolte sono state soccorse dal personale medico e sono state trasportate entrambe in codice giallo negli ospedali Gavazzeni e al Papa Giovanni XXIII. Le loro condizioni di salute sono serie, ma i due non sarebbero in pericolo di vita. Spetterà a carabinieri e polizia stradale ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità da parte dei conducenti delle due vetture. Si tratta dell'ennesimo incidente mortale sulle strade lombarde, il secondo mortale nel Bergamasco nel fine settimana: nella sera di sabato a Petosino, frazione di Sorisole, aveva perso la vita il 18enne Mattia Volponi, schiantatosi con la sua moto da cross contro un'auto.