in foto: Mattia Volponi, morto in un incidente stradale a Petosino –foto Il Giorno

La vittima dell'incidente avvenuto nella notte a Petosino di Sorisole, alle porte di Bergamo, è Mattia Volponi, 18 anni. Era in sella alla sua moto insieme a un ragazzo di 13 anni, quando si è scontrato contro una Peugeot 308 guidata da un 25enne. Tutti e tre i giovani coinvolti sono del posto. Volponi è morto praticamente sul colpo, mentre il 13enne ha riportato ferite lievi e il 25enne è rimasto praticamente illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Zogno, che si sono occupati di cercare ricostruire la dinamica dell'incidente. Da verificare, nello specifico, eventuali responsabilità da parte del conducente della Peugeot.

L'incidente avvenuto a Petosino di Sorisole

L'incidente, secondo quanto si apprende, è avvenuto attorno alle 22.30 in via Aldo Moro a Petosino. Come detto, Volponi è morto praticamente sul colpo, mentre il passeggero della motocicletta guidata dalla vittima un 13enne, è rimasto lievemente contuso ed è stato trasportato in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Illeso, come detto, il ragazzo che guidava l'automobile coinvolta nell'incidente.

I funerali si svolgeranno martedì 26 novembre

Secondo quanto riporta il quotidiano locale l'Eco di Bergamo, la camera ardente di Mattia è stata allestita nella casa di famiglia di vicolo Lavatoio a Valbrembo. I funerali si svolgeranno martedì 26 novembre alle 15 nella parrocchiale di Paladina.