in foto: (Immagine di repertorio)

Un ragazzo di 18 anni è morto ieri notte, sabato 23 novembre, in un incidente stradale avvenuto nel centro di Petosino, una frazione di Sorisole in provincia di Bergamo. La giovane vittima, la cui identità non è ancora stata resa nota, era in sella alla sua moto da cross quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto nel centro del paesino. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 22.30 in via Aldo Moro. Sul posto sono state inviate in codice rosso due ambulanze e un'ambulanze per soccorrere i feriti: purtroppo però per il 18enne non c'è stato niente da fare e il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori.

Il passeggero 13enne non è in gravi condizioni

Le altre persone rimaste ferite nello schianto sono un ragazzino di 13 anni, passeggero della moto, e un ragazzo di 25, quest'ultimo alla guida dell'auto che si è schiantata contro la motocicletta guidata dalla vittima. Le loro condizioni destano meno preoccupazioni: il giovane automobilista non ha riportato ferite ed è uscito illeso dallo schianto, mentre il ragazzino di 13 anni è stato trasportato in codice giallo da un'ambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente, la piazza che il giorno prima aveva ospitato il mercato del paese, sono intervenuti i carabinieri di Zogno che dovranno ricostruire la dinamica dell'episodio e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell'autovettura.