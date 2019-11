Grave incidente stradale quello avvenuto, nel tardo pomeriggio di oggi, sull'Autostrada A35, cosiddetta Brebemi, dalle iniziali delle tre città che collega, Brescia, Bergamo e Milano. Stando a quanto riporta il Giornale di Brescia, l'incidente è avvenuto all'altezza di Cazzago San Martino, località Pedrocca, nel Bresciano, e avrebbe coinvolto numerosi veicoli: il bilancio sarebbe di cinque feriti, tra cui un bambino di 4 anni e due ragazzine adolescenti, dei quali però non si conoscono ancora con esattezza le condizioni di salute. Sul posto sono arrivate numerose ambulanze del 118, un'eliambulanza, nonché i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia e gli agenti della Polizia Stradale di Chiari. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati, l'autostrada è stata chiusa in direzione di Brescia, causando notevoli rallentamenti al traffico automobilistico.

Grave incidente, oggi, anche sulla Strada Statale 36 Valassina, all'altezza di Seregno, provincia di Monza e Brianza. Qui, un camion ha perso una lamiera, che ha colpito un furgone e ha sfondato il parabrezza: una donna di 42 anni che si trovava a bordo del mezzo è rimasta gravemente ferita. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza; le sue condizioni di salute sono gravi.