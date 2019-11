in foto: Graziano Totis

Aveva trascorso la serata con la fidanzata a Milano, dove si era trasferito proprio per convivere con lei. Poi Graziano Totis, 35enne originario di Monasterolo del Castello, piccolo centro in provincia di Bergamo, si era rimesso in auto per tornare nel Bergamasco: avrebbe dovuto fare colazione con la madre e poi avrebbe cominciato la sua giornata di lavoro come piastrellista in una ditta di Casazza. I sogni e la routine di un'esistenza tranquilla sono stati spazzati via da un violento tamponamento che gli è costato la vita: Graziano è morto all'alba di ieri sull'Autostrada A4, in un incidente avvenuto tra gli svincoli di Capriate San Gervasio e Dalmine, in direzione Venezia.

Graziano e la fidanzata convivevano da tre mesi

Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia stradale, che indaga sulla vicenda, l'auto sulla quale viaggiava Graziano sarebbe stata tamponata violentemente da un furgone con a bordo un 39enne e un 30enne, entrambi feriti in modo lieve nell'impatto. Non si sa ancora perché il conducente del furgone non sia riuscito a frenare evitando l'impatto, risultato fatale per il 35enne. Graziano Totis è morto sul colpo: la sua salma è stata portata all'ospedale Papa Giovanni per l'autopsia che aiuterà a chiarire le cause della tragedia. La piccola comunità di Monasterolo del Castello è rimasta addolorata dalla notizia del decesso del 35enne: comprensibilmente sconvolti anche i famigliari del 35enne, che lo dipingono come una persona buona, senza vizi e col sogno di crearsi una famiglia. Un sogno che sembrava si stesse concretizzando, dal momento che Graziano conviveva da tre mesi con la fidanzata. Un sogno purtroppo spezzato in maniera tragica.