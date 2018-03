Incidente sul lavoro al Rasoio, l’ex ecomostro di via De Castillia a Milano: grave operaio

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Milano, nel cuore del quartiere Porta Nuova. Un uomo di 45 anni, che stava lavorando come operaio nel cantiere di un palazzo, è precipitato per diversi metri. Portato al Niguarda, è stato operato: è in gravi condizioni. L’incidente nel cantiere del Rasoio, edificio rimasto abbandonato per anni che Unipol-Sai sta riqualificando.