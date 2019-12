Un grave incidente sul lavoro quello che si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 18 dicembre, a San Donato Milanese, nella provincia di Milano. Le notizie sono ancora frammentarie: si sa che, in via Marcora, al civico 50, un operaio di 20 anni è rimasto gravemente ferito; soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è attualmente ricoverato in codice rosso. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine per i rilievi del caso: la dinamica di quanto accaduto all'operaio, infatti, è ancora incerta e tutta da ricostruire. Da una prima ricostruzione, come riporta Areu, l'Azienda regionale di emergenza urgenza, il ragazzo sarebbe stato travolto da un muletto, rimanendo schiacciato sotto il suo carico.

Drammatico quanto accaduto soltanto due giorni fa, il 16 dicembre, a Gazzuolo, nella provincia di Mantova, dove un uomo di 45 anni – C.B. le sue iniziali – è morto proprio in seguito a un incidente sul lavoro. Il 45enne, titolare di una ditta demolitrici di rottami metallici, stava manovrando una gru a ragno, è stato probabilmente investito da un ammasso di detriti, che lo hanno schiacciato, non lasciandogli scampo; quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Viadana, che hanno effettuato le indagini per stabilire quanto accaduto.