in foto: Immagine di repertorio

Un altro morto sul lavoro in Lombardia, questa volta in provincia di Mantova, a Gazzuolo, in via Artigianato 11, dove un 45enne, C.B., ha perso la vita mentre azionava una gru a ragno. L'uomo era il titolare dell'azienda demolitrice di rottami metallici presso la quale stava lavorando e dove è poi rimasto vittima dell'incidente, probabilmente – riferiscono i carabinieri e i vigili del fuoco – a causa della caduta di detriti che non gli hanno lasciato scampo e lo hanno schiacciato. La dinamica dei fatti, comunque, resta al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Viadana intervenuti sul luogo dell'incidente insieme con i tecnici Ats Valpadana stanno effettuando tutti i rilievi del caso. Sul posto, poi, si sono precipitati anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Mantova che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Due settimane fa a Pompiano un altro schiacciamento

Solo due settimane fa, a Pompiano, in provincia di Brescia, un altro operaio è rimasto vittima sul lavoro a causa di uno schiacciamento. L'uomo, un 52enne, è rimasto schiacciato contro il soffitto dopo che il carrello levatoio sul quale si trovava si è azionato senza dargli il tempo di scendere. Una volta dato l'allarme, i soccorritori del 118 sono arrivati con un'auto medica e un'ambulanza, successivamente raggiunte da un'elisoccorso che avrebbe facilitato il trasporto in ospedale viste le condizioni critiche dell'uomo. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare e i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Anche allora, sul luogo giunsero i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori dell'Ats per indagare le cause dell'improvviso azionamento del macchinario.