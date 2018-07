in foto: Esterno del Palazzo Reale (repertorio)

Un uomo di 69 anni è morto a Milano, vittima di un grave incidente sul lavoro. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 12 a Palazzo Reale, nel pieno centro della città. L'uomo, che lavorava come operaio per una ditta esterna, stando alle prime ricostruzioni stava lavorando su una scala per ultimare i lavori di allestimento della mostra dedicata al pittore catanese Pino Pinelli, la cui inaugurazione è prevista domani. Per cause da accertare l'operaio avrebbe perso l'equilibrio cadendo dalla scala. Un volo di circa cinque metri terminato con una rovinosa caduta per terra. L'operaio sessantanovenne ha battuto con violenza la testa: è stato soccorso in codice rosso dal personale sanitario del 118, intervenuto con un'ambulanza e un'automedica. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche: i soccorritori avevano provato a rianimarlo sul posto e lo avevano poi trasportato d'urgenza al Policlinico. Nonostante i tentativi dei medici, purtroppo, l'operaio è morto. Sul luogo dell'infortunio mortale sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che dovranno adesso accertare la dinamica del grave incidente sul lavoro, accaduto proprio a due passi dal Duomo.

Il precedente: la strage alla Lamina

L'incidente mortale sul lavoro di stamane richiama alla memoria la strage avvenuta a inizio anno nella ditta Lamina di via Rho, a Milano. Un episodio gravissimo, costato la vita a quattro persone: i fratelli Giancarlo e Arrigo Barbieri, Giuseppe Setzu e Marco Santamaria. La strage sul lavoro aveva spinto la prefettura di Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano e Assolombarda a firmare un protocollo d’intesa per potenziare la sicurezza sul lavoro in ambiti particolarmente a rischio. Ma la piaga delle morti bianche sembra impossibile da debellare.