in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente sul lavoro a Milano. Questa mattina,attorno alle 10.40, un uomo di 45 anni è precipitato dal tetto di un capannone in via Lodovico Necchi, nel pieno centro del capoluogo lombardo. L'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota ha spiegato che l'uomo, B.V. le sue iniziali, stava lavorando sul tetto quando la copertura ha ceduto, facendolo cadere per diversi metri. Sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica. Il personale del 118 ha soccorso l'uomo, che è stato successivamente trasportato in codice giallo con un'ambulanza al Policlinico di Milano. Le sue condizioni sono serie, ma l'uomo fortunatamente non è in gravi condizioni. Sul posto, vicino alla Basilica di Sant'Ambrogio, sono intervenuti anche gli agenti della questura di Milano. Alla polizia spetterà ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Quattro giorni fa la tragedia sul lavoro a Bellusco

Gli incidenti sul lavoro restano una grave emergenza in Lombardia, così come in tutta Italia. Lo scorso sabato a Bellusco, in provincia di Monza e Brianza, si era verificata l'ultima tragedia: un operaio di 44 anni, Saliou Diouf, era morto dopo essere caduto per circa 15 metri da un carroponte all'interno di un forno industriale spento. L’operaio aveva una moglie e quattro figli: per aiutare la sua famiglia è stata avviata una colletta tra le rappresentanze sindacali di altre aziende brianzole.