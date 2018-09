Rimanere vittima di un incidente sul lavoro a 76 anni. Può accadere in Italia, dove il dramma degli infortuni sul lavoro è una ferita che non accenna a rimarginarsi. La grave vicenda è stata scoperta questa mattina a Brescia, ma risale a due giorni fa. Un uomo di 76 anni è precipitato da una scala mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione a un impianto, in uno scantinato che si trova all'interno della Galleria Vittorio Veneto. Da due giorni l'anziano non rispondeva al telefono: questa mattina il figlio, preoccupato, l'ha trovato agonizzante nello scantinato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Il ferito è stato caricato su un'ambulanza e trasportato d'urgenza agli Spedali civili, dove è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravissime: nella caduta l'anziano ha urtato con violenza la testa, riportando un grave trauma cranico. Sul luogo dell'ennesimo grave infortunio sul lavoro sono intervenute la polizia e i vigili del fuoco. Spetterà a loro chiarire la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Stando alle prime informazioni, pare che il 76enne fosse il padre del titolare della ditta incaricata di eseguire i lavori, che probabilmente aiutava il figlio.

Il precedente: la morte del 69enne Luca Lovati al Palazzo Reale di Milano

Quanto avvenuto stamane a Brescia ricorda un altro grave incidente sul lavoro avvenuto agli inizi di luglio a Milano. In quella circostanza un uomo di 69 anni, Luca Lovati, morì dopo essere caduto da una scala mentre allestiva una mostra a Palazzo Reale. La vittima, restauratore specializzato nell'allestimento di mostre, era stato per anni il collaboratore del pittore milanese Agostino Bonalumi, scomparso nel 2013: stava lavorando proprio agli ultimi dettagli della mostra dedicata all'artista.