in foto: (Immagine di repertorio)

Altra giornata drammatica sulle strade di Milano e dell'hinterland. Dopo la donna investita e uccisa questa mattina in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo, nella serata di oggi, lunedì 26 novembre, un altro grave incidente stradale si è verificato in viale Liguria, a Milano. Stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza l'episodio si è verificato attorno alle 17.30 all'altezza del civico 40 di viale Liguria, sulla circonvallazione esterna del capoluogo lombardo. Un uomo di 60 anni è stato investito da un'auto: la dinamica non è ancora chiara e dovrà essere accertata dagli agenti della polizia locale, giunti sul posto. Il personale del 118 è intervenuto a bordo di un'automedica e di un'ambulanza in codice rosso, di massima urgenza. Il 60enne, che era a piedi, dopo essere stato colpito dall'auto è finito per terra riportando traumi alla testa, al torace, alle spalle e a una gamba. L'uomo non ha mai perso conoscenza: è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda dove è ricoverato in gravi condizioni, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Illeso l'autista del mezzo che ha investito il pedone: i vigili urbani dovranno accertare eventuali sue responsabilità nell'investimento.