in foto: Immagini di repertorio

È stato un suv a investire la donna di 71 anni questa mattina intorno a mezzogiorno a Cinisello Balsamo, in via Fulvio Testi. A nulla è servito l'intervento immediato da parte del personale sanitario del 118 giunto sul posto: la donna è morta poco dopo il loro arrivo a causa delle ferite riportate. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente avvenuto nella corsia in direzione Monza all'altezza del McDonald's: secondo quanto riferito da alcuni testimoni la donna non si trovava sulle strisce pedonali al momento dell'attraversamento. Sotto choc il conducente dell'auto, un uomo di 35 anni, che ha riportato lievi ferite dopo lo scontro ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Cinisello in codice verde: le sue condizioni non destano preoccupazioni.