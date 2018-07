in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente mortale a Grosio, in Valtellina. Nel primo pomeriggio di oggi un'auto con a bordo due ragazze di 19 e 16 anni si è ribaltata per cause da accertare lungo la strada statale 38, poco prima di una galleria. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima delle 15.30. Sul luogo del sinistro sono intervenuti diversi mezzi del 118, tra cui tre ambulanze e un elicottero. Purtroppo per la ragazzina di 16 anni, che sedeva sul sedile del passeggero, non c'è stato niente da fare: l'adolescente è morta sul colpo. La ragazza di 19 anni, che era invece alla guida del mezzo, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Sondalo: ha riportato vari traumi ma non è in pericolo di vita. Per accertare la dinamica dell'incidente mortale sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tirano. Presenti anche i vigili del fuoco di Sondrio, che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso.

In mattinata un altro incidente sull'Autostrada A4

In mattinata un altro incidente, fortunatamente meno grave di quello in Valtellina, si era verificato nel tratto dell'Autostrada A4 compreso tra le uscite Marcallo-Mesero e Novara Est. Un camion senza rimorchio si è ribaltato per cause da accertare: nel violento impatto il conducente del mezzo pesante, un ragazzo di 27 anni, è rimasto ferito in maniera seria, anche se non è in pericolo di vita: è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Carlo di Milano.