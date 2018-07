in foto: L’incidente sull’Autostrada A4

Incidente stradale questa mattina sull'Autostrada A4 Torino-Venezia, in direzione del capoluogo piemontese. Pochi minuti dopo le 8 un camion si è ribaltato al confine tra Lombardia e Piemonte, nel tratto compreso tra le uscite Marcallo-Mesero e Novara Est. Non è chiara la dinamica dell'incidente, che ha riguardato la motrice di un mezzo pesante sprovvisto di rimorchio: forse il camion si sarebbe scontrato con un altro mezzo pesante. Secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, alla guida di uno dei due mezzi si trovava un ragazzo di 27 anni, rimasto ferito in modo serio. I soccorsi erano intervenuti in un primo tempo in codice rosso, successivamente passato a giallo. Il ferito è stato caricato su un elicottero e trasportato all'ospedale San Carlo di Milano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, in via Messina, per mettere in sicurezza il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Torino: le operazioni hanno comportato grossi disagi al traffico, con oltre cinque chilometri di coda.