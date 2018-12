in foto: Jessica Capelli e Nicholas Forte, due delle sei vittime dell’incidente di domenica: i due erano fidanzati (Foto Facebook)

Terzo giorno di lutto cittadino nella provincia di Sondrio per il terribile incidente di domenica sera sulla statale 38 a Cercino nel quale sono morte sei persone. Cinque di loro erano residenti a Tirano: la 26enne Jessica Capelli e il fidanzato Nicholas Forte, di 20 anni, oltre ai loro amici Giada Zerboni di 33 anni, Cristian Margaroli di 36 anni e Simone Silvagni, 42enne originario del Bolognese ma anche lui residente da qualche tempo nel comune della Valtellina. Il sindaco di Tirano, Franco Spada, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui saranno celebrati i funerali delle cinque vittime tiranesi: ancora non si conosce però la data delle esequie.

Ad Argegno il presepe vivente dedicato ad Andrea Gilardoni

A proclamare il lutto in tutta la provincia di Sondrio era stato invece il prefetto Giuseppe Mario Scalia, che in segno di rispetto ha annullato la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri natalizi che si sarebbe dovuta tenere ieri, martedì 18 dicembre. Sempre in segno di rispetto per la sesta vittima dell'incidente, il 52enne Andrea Gilardoni, gli organizzatori del presepe vivente di Argegno, paese in provincia di Como di cui era originario, hanno deciso che dedicheranno al 52enne la rappresentazione dell'1 gennaio 2019. Gilardoni, titolare del Cafè Colombo e molto conosciuto in paese, avrebbe dovuto fare il figurante nel presepe vivente: un tragico destino lo ha purtroppo strappato troppo presto all'affetto dei suoi cari e di tutti i conoscenti.

Il Codacons annuncia un esposto

Oltre al lutto, profondo e molto sentito sia ad Argegno sia a Tirano, a tre giorni dalla strage sulla statale 38 ci si continua a interrogare sulla dinamica del tragico incidente. Sembra acclarato che a imboccare contromano il nuovo tratto della statale 38 sia stata la Panda guidata da Jessica Capelli, sulla quale viaggiavano gli altri quattro ragazzi. La giovane non si sarebbe resa conto della manovra errata: dopo qualche chilometro la Panda si è schiantata contro la Fiat 500 X guidata da Gilardoni che stava raggiungendo moglie e figli a Livigno. L'impatto è stato devastante e per i sei non c'è stato niente da fare. Sull'incidente si è mosso anche il Codacons: l'associazione dei consumatori ha annunciato che presenterà un esposto per verificare se nel tratto in cui è avvenuto lo schianto la segnaletica sia chiara.