in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente mortale questa notte ad Arluno, nel Milanese. Attorno all'1.30, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, un uomo di 43 anni in sella alla sua moto si è schiantato per cause da accertare contro un'auto. L'incidente è avvenuto in via Filippo Turati. L'automobilista, un uomo di 50 anni, è uscito illeso dallo scontro: lui stesso, dopo essere uscito dall'auto, ha prestato i primi soccorsi al motociclista e ha chiamato il 118. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ma per il 43enne non c'era ormai più niente da fare: l'uomo è morto sul colpo.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri della compagnia di Legnano e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I primi hanno effettuato i rilievi del caso per determinare dinamica e responsabilità dell'incidente: secondo quanto accertato, l'impatto sarebbe stato causato da una manovra avventata del centauro. Si tratta dell'ennesimo incidente mortale che coinvolge un motociclista nel Milanese. Lo scorso 26 marzo a perdere la vita a Bollate era stato il 24enne Daniel Giardina. Simile la dinamica: il ragazzo, in sella alla sua Kawasaki, era finito contro un'auto, rimanendo incastrato sotto il pianale della vettura. Soccorso in condizioni disperate, Daniel era morto poco dopo il ricovero all'ospedale di Niguarda.