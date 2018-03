in foto: Daniel Giardina in sella alla sua moto (Facebook)

La sua moto, una naked della Kawasaki, campeggia nelle foto di copertina e del profilo della sua pagina Facebook. Ed è in sella alla sua due ruote, sua grande passione, che Daniel Giardina, 24enne originario di Desio e residente a Senago, è incappato ieri sera in un incidente stradale che gli è costato la vita. Il ragazzo stava percorrendo via Lombardia a Bollate, nell'hinterland di Milano, quando la sua Kawasaki si è scontrata per cause ancora da accertare contro un'auto, una Opel. L'impatto è stato violento, ma è stata la dinamica dello stesso probabilmente a renderlo fatale per il 24enne: secondo quanto ricostruito, infatti, il giovane è finito sotto il pianale della vettura, rimanendovi incastrato, mentre la sua moto ha proseguito la corsa sull'asfalto per alcuni metri. Sul luogo dell'incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 19 come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto Daniel da sotto l'auto. Le sue condizioni erano apparse subito critiche: il 24enne era in arresto cardiaco ed è stato portato in codice rosso all'ospedale milanese di Niguarda, dove è purtroppo morto poco dopo il suo arrivo.

Il dolore di amici e parenti su Facebook

All'indomani dell'episodio, quando la tragica notizia della morte del 24enne si è ormai diffusa, in tanti tra amici e parenti hanno voluto lasciare un messaggio e una foto sul profilo Facebook del ragazzo. Dai messaggi traspare l'incredulità per una morte improvvisa e tutto l'affetto di chi voleva bene a Daniel: "È tutto così impossibile e asssurdo.. di te solo bei ricordi ! Non riesco a dire altro. Il tuo sorriso e la tua risata sono impossibili da dimenticare amico mio. Vorrei fosse tutto solo un incubo", ha scritto Nicholas. Un altro amico, Andrea, ha scritto: "Addio fratello, ho sempre sognato che la nostra amicizia non finisse mai.. e così sarà! Vivrai sempre in me! Vivrai in tutti noi! Grazie di tutto amico mio". Struggente anche il ricordo di un ex compagno di scuola di Daniel, Federico, che ha pubblicato un collage con diverse foto che lo ritraggono insieme al 24enne: "Non so se riuscirò mai ad accettare che tu non ci sei più, ma una cosa avrei voluto dirtela Grazie per esserci stato. Con te ho passato i momenti più belli della mia vita.. l'orgoglio della maturità.. l'orgoglio del primo lavoro, le gite, le ore passate in Bovisa a chiacchierare, e poi anche i momenti difficili.. ma li abbiamo superati insieme.. Tu io e Alessandro. Eri un ragazzo che amava i motori, non facevi male mai a nessuno, uno delle poche persone che non pensava mai giudicare gli altri ma li apprezzava per quello che erano! Ciao Daniel, so che ci continuerai a guardare da lassù". Anche la zia del ragazzo, Rosanna, ha voluto salutare su Facebook il nipote: "In sella alla tua moto sei volato via come un angelo, tu eri speciale, lo sei sempre stato, ciao Amore della zia, lasci un grande vuoto in tutti noi".