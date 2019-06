in foto: Foto di repertorio

Un ragazzo di 27 anni ha perso il controllo della sua moto per cause ancora da accertare e ha battuto con violenza contro l'asfalto. È la dinamica di un incidente stradale avvenuto nella notte a Milano, in via Novara, all'altezza del bivio di via Harar verso lo stadio Meazza di San Siro, in direzione centro. L'incidente, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 3.30 del mattino. Non risultano altri veicoli coinvolti: il giovane motociclista dunque avrebbe fatto tutto da solo. Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: il ferito è stato soccorso e poi trasportato in codice rosso su un'ambulanza al vicino ospedale San Carlo, dove è ricoverato in condizioni giudicate gravi. Sul luogo dell'incidente per i rilievi sono intervenuti i carabinieri e agenti della polizia locale: resta da capire per quale motivo il ragazzo abbia perso il controllo della sua moto.

A Vobarno nel Bresciano un ragazzo ha perso la vita in un incidente

A pochi chilometri di distanza due ore dopo questo incidente se n'è verificato un altro, purtroppo mortale: un 21enne di Rezzato (Brescia), ma originario del Salernitano, è morto in uno schianto frontale avvenuto in una galleria sulla strada statale 237, nel territorio comunale di Vobarno (Brescia). L'auto guidata dal 21enne si è scontrata frontalmente contro un pullman di linea, sul quale si trovavano due persone rimaste ferite in modo lieve.