Incidente mortale sul lavoro a Meda, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 61 anni, Giovanni Raspi, è morto questa mattina mentre tagliava un albero in un circolo sportivo. Secondo le prime informazioni il 61enne sarebbe rimasto schiacciato dalla stessa pianta che stava tagliando. L'incidente è avvenuto attorno alle 11, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto, in via conte Ugo di Carpegna, sono intervenuti i vigili del fuoco del Monza, la polizia locale di Meda e due mezzi di soccorso del 118, un'ambulanza e un'automedica. I soccorritori non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne, che era già morto al loro arrivo. Stando a quanto si è appreso l'uomo era originario di Milano e lavorava come manutentore nel circolo, che ospita il campo di allenamento di un'associazione sportiva di tiro con l'arco, la Compagnia d'Archi. Gli agenti della polizia locale di Meda hanno effettuato i rilievi di rito per cercare di accertare la dinamica dell'incidente, alla ricerca di eventuali responsabilità.

Gennaio nero per le morti sul lavoro in Lombardia.

Gennaio è stato un mese nero per quanto riguarda gli infortuni mortali in Lombardia. La memoria corre naturalmente a quanto avvenuto lo scorso 16 gennaio nella ditta "Lamina srl" di Milano, dove quattro operai sono morti dopo aver respirato argon – un gas pesante che ha saturato i loro polmoni – all'interno di una fossa che ospita il forno industriale della ditta, che produce laminati in acciaio e titanio. Appena due giorni dopo la tragedia alla "Lamina", sulle cui cause è stata aperta un'inchiesta, un altro incidente mortale si è verificato a Rovato, nel Bresciano: un giovane operaio di soli 19 anni, Luca Lecci, è morto schiacciato da un tornio nell'azienda per cui lavorava, di proprietà del padre. L'infortunio mortale è avvenuto proprio davanti agli occhi del padre.