in foto: Pietro Rapini (Facebook)

Aveva 23 anni e tutta la vita davanti Pietro Rapini. È lui il ragazzo morto ieri in un tragico incidente stradale avvenuto a Milano, lungo il cavalcavia delle Milizie tra viale Cassala e piazza Napoli. Pietro era originario della provincia di Pescara ma studiava a Milano, al Politecnico, dove frequentava il corso di Ingegneria aerospaziale. Alle prime luci del mattino di domenica 9 dicembre stava percorrendo il tratto della circonvallazione esterna di Milano in sella al suo scooter, una Vespa, quando improvvisamente ne avrebbe perso il controllo. Pietro è finito con violenza sull'asfalto e, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe urtato la testa contro il cordolo di cemento del marciapiede. I soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono intervenuti in codice rosso allertati dai carabinieri, i primi a giungere sul posto: il 23enne è stato portato d'urgenza all'ospedale San Carlo dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Non è chiaro cosa abbia fatto perdere il controllo del suo scooter al ragazzo, anche se non sarebbe coinvolto alcun altro veicolo. Per il pubblico ministero di turno si è trattato di un tragico incidente: non è stata nemmeno disposta l'autopsia e il corpo è stato restituito ai parenti del giovane per i funerali.