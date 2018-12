in foto: Immagine di repertorio (LaPresse)

Tragedia a Milano, dove un ragazzo è morto, dopo essere caduto dal motorino. L'incidente stradale è successo intorno alle cinque di questa mattina, domenica 9 dicembre. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo le informazioni apprese, si tratta di un 23enne che al momento dell'accaduto era a bordo del suo motorino, una Vespa, e stava percorrendo il Cavalcavia delle Milizie, che collega viale Cassala a via Troya. Per cause in via d'accertamento, il ragazzo ha perso improvvisamente il controllo del veicolo a due ruote ed è caduto dalla sella, finendo sul marciapiede.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha trasportato al Policlinico con urgenza. Il 23enne purtroppo è deceduto poco dopo l'arrivo nel nosocomio, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell'impatto con l'asfalto da non lasciargli scampo, nonostante i soccorsi. I vigili urbani hanno svolto i rilievi del caso.