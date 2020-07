in foto: La foto dell’incidente (Vigili del fuoco volontari Edolo) e la vittima (da Facebook)

La vittima dell'incidente stradale di ieri a Edolo, in provincia di Brescia, è il medico Giorgio De Thierry. Aveva 60 anni ed era uno stimato medico di medicina generale residente a Edolo, che esercitava la professione in diversi comuni della Valcamonica, dove la notizia della sua tragica fine si è sparsa rapidamente. Il corpo senza vita di De Thierry è stato trovato all'interno della sua auto, che era ribaltata nel bosco accanto alla strada che conduce al Monte Colmo, in località Pozzuolo. Sono stati due escursionisti, ieri mattina attorno alle 11, ad allertare le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Purtroppo per l'uomo non c'era ormai più niente da fare: i vigili del fuoco ne hanno recuperato il corpo ormai senza vita, mentre i carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'accaduto.

Cordoglio nella zona per la scomparsa dello stimato medico

Non è ancora stato chiarito cosa sia accaduto esattamente. Stando a quanto ricostruito la vittima voleva approfittare di un giorno libero per recarsi in montagna. Sulla strada, però, potrebbe aver accusato un malore o essere rimasto vittima di una distrazione fatale che gli ha fatto perdere il controllo dell'autovettura, che è finita fuori strada ribaltandosi nel bosco. Grande il cordoglio nella zona: anche i vigili del fuoco volontari di Edolo, intervenuti sul luogo dell'incidente, hanno espresso il proprio dolore per la morte dello stimato medico. Si è trattato della seconda vittima in poche ore sulle strade del Bresciano. A Bagnolo Mella la notte precedente una bimba di 9 anni era stata travolta e uccisa da un suv pirata, il cui conducente si è in seguito costituito. La madre della bambina è ancora in gravi condizioni.