in foto: (Foto di repertorio)

Incidente stradale mortale a Edolo, in provincia di Brescia. Nella mattinata di oggi un uomo di 60 anni è morto dopo che l'auto su cui stava viaggiando è finita fuori strada. La tragedia, stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificata attorno alle 11 sulla strada che porta al Monte Colmo. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, su cui indagano i carabinieri della locale stazione. Fatto sta che la vettura guidata dal 60enne per cause da accertare ha sbandato finendo a lato della carreggiata, dove c'è un bosco, ribaltandosi.

Inutili i soccorsi: l'uomo è morto sul colpo

Sul luogo dell'incidente sono intervenute in codice rosso un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. I soccorritori hanno trovato l'auto ribaltata e sono corsi a prestare le loro cure al conducente. Purtroppo però per l'uomo, che era residente in paese, non c'era ormai più niente da fare: è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Sull'esatta dinamica e le cause del sinistro indagano adesso i carabinieri.

Poche ore prima il grave incidente a Bagnolo Mella

Solo poche ore prima dell'incidente mortale di Edolo un altro grave episodio si era verificato a Bagnolo Mella, sempre nel Bresciano. Qui un uomo alla guida di un suv ha travolto una bambina di 9 anni e la madre, che stavano attraversando sulle strisce. La bimba è morta sul colpo, mentre la donna è gravissima in ospedale. Dopo l'episodio l'automobilista era fuggito, salvo poi costituirsi nella mattinata di oggi.