in foto: Ilaria Fumagalli, una dei feriti dell’incidente in metro a Milano

"Stavo accompagnando il mio ragazzo in stazione quando all'improvviso il treno sul quale viaggiavo ha frenato: siamo caduti praticamente tutti. Alcuni hanno anche picchiato la testa e si sono fatti molto male", le parole sono quelle di Ilaria Fumagalli, giovane studentessa rimasta ferita nell'incidente avvenuto questa mattina a Milano, quando intorno alle 7.45, un treno della linea M2 che viaggiava tra Piola e Loreto ha frenato bruscamente. "Io ho sbattuto la testa e sono svenuta, poi ricordo di essere stata soccorsa dal personale medico giunto con le ambulanze – prosegue la ragazza – c'erano diversi feriti intorno a me. Una persona se non sbaglio si è rotta il bacino, altri invece hanno rifiutato i soccorsi. Uno è stato trasportato in codice rosso al Niguarda". Il racconto di Ilaria è dettagliato e lucido nonostante il grande spavento, sopraggiunto mentre viaggiava su uno di quei treni sui quali viaggia quasi ogni mattina, nel tratto da Crescenzago a Romolo: "È sempre affollato in particolare a quell'ora, ma il problema in questo caso non è stato lo spazio ma la frenata, è stato brutto: ci hanno detto che è stata una frenata d'emergenza attivata a causa di un malore del macchinista", conclude Ilaria.

Atm: frenata causata dall'eccessiva velocità del treno

Intanto l'Atm, l'azienda trasporti Milano, ha diffuso una nota ufficiale nella quale spiega e chiarisce i motivi che avrebbero portato alla frenata e al ferimento dei cinque passeggeri. "Dalle prime ricostruzioni, il sistema è entrato in funzione perché il treno stava viaggiando ad una velocità superiore rispetto a quella consentita in quella tratta specifica – si legge – e quindi, per motivi di sicurezza, si è correttamente attivata automaticamente la frenata di emergenza". Nessun accenno dunque ad un eventuale malore accusato dal macchinista come raccontato da Ilaria ai microfoni di Fanpage.it. Il bilancio dei feriti resta ferma a cinque, uno dei quali è stato soccorso in codice rosso: non sono stati ancora diffusi aggiornamenti in merito alle sue condizioni.

Frenate improvvise dei treni: nel 2018 almeno sei casi e 40 persone ferite

Un evento non nuovo quella di questa mattina. Solo un mese fa un episodio simile si era verificato alla fermato della metro rossa di Sesto 1° Maggio, causando il ferimento di 12 persone. Ma se si guarda al 2018, gli incidenti di questo tipo lungo le linee dei treni metropolitani sono tanti, almeno sei, con oltre 40 feriti. La maggior parte delle volte si è trattato di problemi tecnici al sistema di sicurezza, così spiegato dalla stessa Atm, in realtà però ogni volta si è presentato un problema diverso: dalla segnalazione di persone lungo i binari all'errore umano, dal malore improvviso ai cosiddetti treni scomparsi che attivano le franate dal sistema centrale quando scompaiono dai radar.