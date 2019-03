La linea verde M2 della metropolitana milanese è stata sospesa per più di un'ora questa mattina poco prima delle 8 a causa di un incidente avvenuto tra le fermate di Caiazzo e Cimiano in direzione Abbiategrasso. A riferirlo è stata la stessa Atm, l'Azienda Trasporti Milano, che ha fatto sapere che poco dopo le 7.45 il personale sanitario del 118 è giunto nei pressi della fermata della metro Loreto, a causa di una brusca frenata di un treno che ha provocato il ferimento di diversi passeggeri a bordo del convoglio. Stando a quanto si apprende infatti molti pendolari sarebbero caduti al suolo proprio a causa dello stop improvviso del treno. Ancora non è chiaro il motivo che ha portato alla frenata cosiddetta di emergenza, solitamente attivata in casi specifici, quando si rileva la presenza di qualcuno sui binari o a causa di anomalie tecniche.

Sul posto quattro ambulanze e un'auto medica: un uomo soccorso in codice rosso

Intanto l'Atm ha fatto sapere che la linea M2 dopo la momentanea interruzione è stata nuovamente attivata e che i treni stanno riprendendo a circolare: sono previsti comunque maggiori tempi di percorrenza e di attesa. Per questo i pendolari possono utilizzare anche i bus della linea 39 tra Lambrate e Loreto, e i bus 90, 91 e 92 tra Caiazzo e Loreto/Piola. I sanitari del 118 sono accorsi con quattro ambulanze e un'auto medica, ma al momento non è stato ancora comunicato il numero esatto dei feriti: secondo quanto riferito dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, sono cinque i feriti, tre uomini e due donne, di cui uno soccorso in codice rosso e trasportato al Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale Atm per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Un incidente simile si è verificato lo scorso 6 febbraio alla fermata Sesto 1° Maggio

Solo un mese un incidente simile si è verificato nei pressi della fermata della linea M1 della metro rossa Sesto 1° Maggio: anche in questo caso una brusca frenata di un convoglio metropolitano ha provocato il ferimento di 12 persone, che hanno riportato ferite lievi e contusioni. A causare l'improvviso stop sarebbe stato un malfunzionamento tecnico dei sistemi di allarme che hanno erroneamente rilevato la presenza di una persona sui binari, attivando il sistema automatico di frenata del convoglio.