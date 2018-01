È morto nel sonno, a bordo dell'auto guidata dal padre. Il piccolo Dominic Filograno, 4 anni, non si è probabilmente nemmeno accorto di quanto è avvenuto nei suoi ultimi istanti di vita. Nella notte tra sabato e domenica la vettura del padre Andrea, un'Audi A3, è finita fuori strada proprio all'imbocco della galleria Prada sulla ex strada statale del Caffaro, terminando la propria corsa contro uno spigolo del traforo. L'impatto è stato molto violento: il bimbo è finito in arresto cardiaco e, dopo essere stato trasportato d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia, è morto. Ferita in modo serio anche la nuova compagna del padre, una ragazza di 20 anni: è stata trasportata anche lei agli Spedali Civili, dove è stata sottoposta nella notte tra sabato e domenica a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono giudicate serie, anche se non è in pericolo di vita. Quasi illeso, invece, il 30enne che si trovava alla guida, Andrea Filograno.

La famiglia rientrava a casa dopo una festa di compleanno.

L'uomo e tutta la sua famiglia sono adesso distrutti. Il 30enne, la nuova compagna, il figlioletto e il cane stavano tornando in auto a casa, a Provaglio Valsabbia, piccolo comune del Bresciano. Erano stati nel Mantovano per una festa di compleanno. Attorno alle 3.30 il tragico incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Forse un colpo di sonno o una distrazione dell'uomo potrebbero essere all'origine della leggera sbandata dell'auto, avvenuta proprio in un punto che non permette errori di traiettoria, neppure minimi. Dopo che sul posto sono terminate le operazioni di soccorso, l'uomo è stato sottoposto ai test di rito per capire se al momento dell'incidente si trovasse alla guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti. I risultati saranno resi noti nelle prossime ore.