in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza. Un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto mentre era a bordo della sua bici. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 giugno, vicino al mercato di via Oberdan. Non è ancora stata ricostruita con precisione la dinamica, anche se pare che il bimbo sia finito per strada proprio mentre sopraggiungeva un uomo a bordo di un'auto, che non è riuscito a evitare l'impatto.

L'allarme è stato dato attorno alle 14.30. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale di Nova Milanese, sono giunte un'ambulanza e un'automedica del 118 in codice rosso. Le condizioni del bimbo sono apparse gravi: il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, mentre i vigili hanno effettuato i rilievi del caso che serviranno a ricostruire con esattezza l'accaduto. La speranza è che le condizioni del bimbo possano migliorare: si alleggerirebbero, in questo caso, le eventuali responsabilit da parte dell'automobilista, comunque tutte da provare.

Un altro incidente nel pomeriggio a Vimodrone: ciclista 38enne in coma

Si tratta del secondo grave incidente stradale della giornata in Lombardia che vede coinvolte persone in bicicletta, un mezzo molto utilizzato nella fase post lockdown. A Vimodrone, lungo la strada Statale Padana superiore, soltanto un'ora prima dell'episodio di Nova Milanese un uomo di 38 anni in sella alla sua bici era stato travolto da un'auto e sbalzato per terra. Il 38enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda: è in coma.