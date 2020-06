Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi lunedì 15 giugno nel territorio di Vimodrone alle porte di Milano: un uomo di 38 anni che stava viaggiando in sella alla propria bicicletta è stato investito da un'auto riportando un grave trauma cranico, stando a quanto si apprende il ciclista sarebbe in coma all'ospedale Niguarda di Milano.

L'incidente nel territorio di Vimodrone

L'allarme è scattato questo pomeriggio intorno alle 14 quando è stato chiesto l'intervento di un'ambulanza lungo la Strada Statale Superiore Padana in territorio di Vimodrone all’incrocio con via Gramsci per un incidente stradale: sul posto sono accorsi, secondo quanto riportato da Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, un'ambulanza e un'auto medica. Il personale sanitario ha immediatamente prestato le cure al ciclista ferito prima di trasportarlo in codice rosso all'ospedale Niguarda dove ora sta lottando tra la vita e la morte: stando a quanto trapelato infatti sembra che l'uomo sia in coma a causa del grave trauma cranico riportato nell'impatto con l'asfalto.

I rilievi e le indagini affidati alla polizia locale

La dinamica dell'incidente è affidata alla polizia locale di Vimodrone che ha fatto i rilievi e gestito il traffico veicolare durante le operazioni di soccorso: le auto in transito da Milano verso Pioltello sono state infatti dirottate sul controviale, mentre il senso opposto di marcia è rimasto bloccato. La strada è stata riaperta alle 14.30