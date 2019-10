in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale oggi, domenica 27 ottobre, a Milano: una donna di 31 anni è stata investita mentre attraversava la strada in piazzale Massari. Stando a quanto si apprende, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata presa in pieno da un'automobile, una Mercedes, guidata da un uomo di 55 anni, che si è subito fermato a prestarle soccorso. Il conducente non si sarebbe accorto della presenza in strada della 31enne che, dopo l'impatto, è stata sbalzata in aria ed è atterrata violentemente sull'asfalto. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza, in codice rosso, la donna al Pronto Soccorso dell'ospedale Niguarda: le sue condizioni di salute sarebbero molto gravi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Un grave incidente, dalla dinamica analoga, si è verificato nella notte a Brescia, dove un ragazzo di 18 anni è stato investito all'incrocio tra via Oberdan e via Attilo Franchi. Il ragazzo è stato investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada: soccorso dal 118, il 18enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Civile, dove è ricoverato in gravi condizioni di salute e in prognosi riservata.