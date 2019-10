in foto: Foto di repertorio

Grave incidente in via Oberdan a Brescia. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, intorno alle 2,30, un ragazzo di 18 anni è stato investito all'incrocio con via Attilio Franchi. Stando a quanto riporta il quotidiano locale ‘Il Giornale di Brescia', il giovane è stato investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Civile, dov'è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute, stando a quanto si apprende, sarebbero gravi. Non è chiaro, ancora, se il 18enne stesse attraversando sulle strisce pedonali al momento dell'investimento.

Altro incidente nella notte: 27enne abbatte un palo

Sul posto, per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brescia. Stando a quanto riporta sempre Il Giornale di Brescia. poco lontano e solo qualche ora più tardi si è verificato un altro incidente. Vittima sempre un ragazzo, un 27enne, che è finito contro un palo mentre era al volante della sua Fiat Punto. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone ed è stato portato in ospedale solo per precauzione. Anche in questo caso si stanno occupando delle indagini gli agenti della polizia locale. Le ipotesi più probabili per spiegare la causa dell'incidente sono il malore improvviso o il colpo di sonno. La strada è stata parzialmente chiusa fino a quanto il palo non è stato rimosso dal personale dei vigili del fuoco.