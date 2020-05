in foto: Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio, a Dongo, piccolo centro nella provincia di Como: nell'incidente ha purtroppo perso la vita un uomo di 58 anni. Stando a quanto si apprende, la vittima stava viaggiando in sella alla sua motocicletta, una Honda, ed era appena uscito da una galleria sulla Strada Statale 340 Regina quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo a due ruote, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, nonché i sanitari della Croce Azzurra e del Lariosoccorso, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne; i sanitari hanno dovuto soccorrere anche altre due persone, sotto choc per aver assistito all'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi atti a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, come detto ancora poco chiara; da quanto si apprende, però, l'incidente avrebbe coinvolto soltanto la motocicletta della vittima. Il traffico automobilistico è stato deviato, causando notevoli rallentamenti e disagi.

Qualche ora fa, invece, un altro grave incidente stradale si è verificato a Milano, precisamente sul raccordo per l'Autostrada A1. Stando a quanto ha rivelato Areu, l'Azienda regionale di emergenza urgenza, un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo dello scooter che stava guidando e si è scontrato con il guardrail. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata.