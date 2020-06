in foto: Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nel pomeriggio di oggi a Desenzano sul Garda, nella provincia di Brescia. Sulla Strada Provinciale 11, come riporta il Giornale di Brescia, si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento, un'automobile e una motocicletta. Ad avere la peggio, purtroppo, sono stati gli occupanti del mezzo a due ruote: il conducente, un uomo di 60 anni, nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, è purtroppo deceduto a causa del forte impatto; la moglie, che si trovava con lui in sella alla moto, è stata soccorsa da un'eliambulanza e trasportata all'ospedale Civile di Brescia, dove è ricoverata in gravi condizioni di salute. Anche il conducente della vettura è stato portato in ospedale per le cure del caso: è sotto choc; illesi, invece, gli altri due passeggeri a bordo dell'automobile. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilevi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, ancora poco chiara.

Soltanto la settimana scorsa, il 14 giugno, tra Desenzano e Sirmione si è verificato un altro incidente stradale mortale. Lo scontro tra due automobili ha provocato la morte di una donna di 43 anni, che guidava una delle due vetture, mentre il figlioletto di 8 anni è ricoverato in gravi condizioni di salute nel reparto di Rianimazione Pediatrica del Civile di Brescia. Anche uno degli occupanti dell'altra automobile, una ragazza di 24 anni, è ricoverata in condizioni gravi al Civile, mentre l'altro passeggero, un ragazzo di 28 anni, è stato ricoverato al Poliambulanza, ma non sarebbe grave.