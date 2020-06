in foto: immagine di repertorio

Il bimbo di otto anni che nella giornata di domenica 14 giugno è sopravvissuto ad un terribile incidente mentre si trovava in auto con la madre, è ancora in gravi condizioni. Nello schianto, avvenuto tra Desenzano e Sirmione, purtroppo la donna aveva perso la vita. Aveva solo 43 anni. Il figlioletto è ricoverato in Rianimazione pediatrica degli Spedali Civili di Brescia e non è ancora stato dichiarato fuori pericolo.

Donna morta sul colpo, verrà sepolta in Romania

L'incidente si è registrato verso le 16.30, quando l'auto della 43enne scomparsa ha colpito un'altra vettura con a bordo due ragazzi di 28 e 24 anni. Quest'ultima si trova in prognosi riserva in Poliambulanza, mentre il ragazzo è in Osservazione breve intensiva al Civile. Sul posto dell'incidente sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Desenzano che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e aperto un fascicolo per omicidio stradale. La macchina dei ragazzi è stata colpita dal veicolo della donna con a bordo il bambino mentre usciva da una traversa della via principale. Gli agenti si avvarranno anche delle testimonianze dei presenti che hanno visto tutta la scena per ricostruire l'esatta dinamica. La donna, Maria, che ha perso la vita, lascia, oltre al bimbo di otto anni, anche una figlia di 16. La notizia è già arrivata nel suo Paese natale, la Romania, dove verrà sepolta. I funerali si svolgeranno a Desenzano, cittadina nella quale vive da oltre 20 anni dopo l'ok della magistratura, già arrivato.