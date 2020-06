in foto: Andrea Cominelli e la compagna (Facebook)

È Andrea Cominelli, 60enne di Rudiano, in provincia di Brescia, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno, a Desenzano del Garda, nel Bresciano. L'uomo era alla guida della sua moto Bmw sulla strada provinciale Sp11 quando si è scontrato contro un'auto il cui conducente, stando a quanto ricostruito al momento dalla polizia stradale di Desenzano, avrebbe fatto un'improvvisa manovra per effettuare un'inversione a U. Al momento dello schianto sulla strada provinciale c'erano diverse auto in coda: la moto di Cominelli era in fase di sorpasso quando l'auto contro cui si è scontrata le ha improvvisamente tagliato la strada.

Nell'impatto, inevitabile e violento, il 60enne è morto sul colpo. La compagna, la 46enne Daniela Zanchi, è invece rimasta gravemente ferita: è stata trasportata in elicottero agli Spedali Civili di Brescia dove è ancora ricoverata in gravissime condizioni. Illesi, ma sotto choc, sia il conducente sia i passeggeri dell'auto. Sono adesso in corso le indagini sull'accaduto e per l'automobilista si profila un'accusa per omicidio stradale: i due mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Lara Comi

Grande il dolore per la notizia della morte di Cominelli, che era molto noto nel Bresciano e non solo. La moto era la sua grande passione: il 60enne da 12 anni era infatti il presidente del celebre motoclub di Rudiano, Rudiano Motori, impegnato anche nella prevenzione degli incidenti stradali. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook: "Amico ci lasci cosi… il tuo sorriso la tua gioia la tua generosità la tua vitalità inimitabili", scrive un'amica, che rivolge poi un pensiero alla compagna dell'uomo: "Amica mia non mollare". Tra coloro che hanno espresso il proprio cordoglio anche l'ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, che conosceva personalmente la vittima: "È sempre dura, quando uno di noi – Andrea Cominelli, presidente della Rudiano motori – se ne va troppo in fretta – ha scritto Comi -. Si apre un buco nero ,scorrono i ricordi della sua presenza fra noi Sono quelli come Andrea ad aver dato valore anche alla singola ora passata assieme. Sentite condoglianze alla famiglia".