in foto: Immagine di repertorio

Grave incendio quello divampato oggi, domenica 21 ottobre, in una palazzina di via Pasquale Fornari, in zona Lorenteggio a Milano. Il rogo, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiato al primo piano dell'edificio, che è stato completamente distrutto dalle fiamme; l'incendio ha lambito anche il secondo piano dello stabile – anch'esso gravemente danneggiato – costringendo i vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto per domare le fiamme, ad evacuare tutti gli inquilini. Sul luogo dell'incendio sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno rianimato una donna, gravemente ferita, che era andata in arresto cardiaco. La vittima è stata portata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni di salute: è in pericolo di vita.

Ancora un incendio, dunque, a Milano, dopo quello divampato domenica scorsa in un deposito di rifiuti in via Chiasserini. Un grave incendio che ha diffuso per giorni, nell'area, un pesante odore di bruciato e che ha costretto i residenti a tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni: soltanto nelle scorse ore l'aria è tornata respirabile.