Un vasto incendio è divampato nella mattinata di oggi a Sondrio, in un condominio che si trova in via Brigate Orobiche. Non è ancora chiaro cosa abbia causato le fiamme, che sono divampate inizialmente all'ultimo piano del palazzo e poi hanno interessato anche altri piani dell'edificio. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco che stanno facendo evacuare l'intero palazzo dagli inquilini e stanno cercando di spegnere il rogo. Dal palazzo in fiamme, un edificio che sarebbe stato costruito di recente, si è sprigionata un'alta colonna di fumo visibile da grande distanza. Non risultano al momento persone ferite o intossicate, anche se in via Brigate Orobiche è intervenuta per precauzione anche un'ambulanza del 118. Sul posto sono presenti anche i poliziotti della questura di Sondrio che assieme ai vigili del fuoco dovranno poi cercare di capire cosa abbia provocato l'incendio.

Allerta arancione per il rischio incendi in Lombardia

Non si tratta purtroppo dell'unico rogo che sta bruciando in queste ore in Lombardia: il tempo asciutto e il forte vento favoriscono il propagarsi anche dei più piccoli incendi e la protezione civile della Lombardia ha per questo diramato un'allerta di codice arancione proprio per il rischio incendi. Il rogo più preoccupante riguarda il Varesotto, dove sta bruciando da ieri sera il monte Martica: questa mattina sono entrati in azione anche i Canadair per cercare di spegnere le fiamme.