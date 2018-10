in foto: L’incendio divampato nella notte a Novate Milanese (Foto: Vigili del fuoco)

Un vasto incendio è divampato nella notte a Novate Milanese, in provincia di Milano. Le fiamme hanno interessato un capannone in via Fratelli Beltrami, ai civici 50 e 52. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi automezzi, tra cui un'autopompa. Il rogo è divampato pochi minuti dopo le 2 di notte: nel capannone erano contenuti rifiuti, principalmente plastica e carta. Coinvolto anche un camion che trasportava rifiuti, andato completamente bruciato. Stando a quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, nessuno sarebbe rimasto coinvolto: si è dunque rivelato inutile l'intervento delle tre ambulanze inviate a scopo precauzionale. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rho, cui spetterà accertare le cause dell'incendio. Sempre la scorsa notte, un altro deposito di rifiuti è andato a fuoco a Milano, nella zona di Quarto Oggiaro: le operazioni di spegnimento delle fiamme, che sono rimaste visibili per tutta la notte nella zona nord-ovest del capoluogo lombardo, andranno avanti per tutta la giornata odierna.