Un incendio è divampato all'interno del Parco delle Cave, ampia area verde alla periferia sud-ovest di Milano. Nel pomeriggio di martedì un rogo ha distrutto un deposito agricolo della cascina Linterno, storico cascinale tipico lombardo noto per essere stata una delle dimore del Petrarca durante il suo soggiorno milanese a metà del Trecento, e che dalla fine dell'Ottocento è di proprietà della famiglia Bianchi. È stato proprio uno dei proprietari, Gianni Bianchi, a denunciare l'episodio su Facebook pubblicando anche alcune foto del rogo e i suoi devastanti effetti: "È bruciata la tettoia con il deposito del fieno e di alcune attrezzature agricole di Angelo, qui, alla Linterno. Tutto distrutto, in pochi minuti. 40 anni di lavoro divorati dalle fiamme. Tristezza, desolazione, rabbia, impotenza e delusione. Brutti momenti".

Presentata denuncia contro ignoti

In totale l'incendio, poi spento dai vigili del fuoco, avrebbe provocato circa 25mila euro di danni, brucindo delle balle di fieno, macchinari agricoli e l'intera struttura. Si sta indagando per cercare di appurare le cause del rogo. Negli scorsi giorni, dopo la riapertura dei parchi disposta a partire dal 4 maggio, anche il Parco delle cave, come altre aree verdi cittadine tra cui il Parco del Ticinello, erano stati interessati da alcuni roghi. In alcuni casi si era trattato di piccoli atti vandalici che avevano provocato danni anche seri alla vegetazione: qualcuno si era divertito a dar fuoco ai pappi dei pioppi, facilmente infiammabili. In questo caso però il danno è stato ben più rilevante: i proprietari hanno sporto denuncia contro ignoti, ma in assenza di telecamere sarà difficile risalire ai responsabili, se si dimostrerà che si è trattato di un atto doloso.