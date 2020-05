in foto: (Foto: Associazione parco agricolo Ticinello via Facebook)

Alberi in fiamme al Parco del Ticinello, alla periferia sud di Milano. Nell'area verde appena riaperta si sono verificati numerosi roghi nel giro degli ultimi due giorni. Non è ancora stata appurata la natura degli incendi, anche se secondo l'associazione che cura il parco si tratterebbe di gesti dolosi. A segnalare gli episodi è stata l'associazione Parco agricolo Ticinello su Facebook: "Terribile. Il Parco è riaperto solo da due giorni e già succedono cose che mai si vorrebbero vedere". A prendere fuoco sono stati i pappi dei pioppi, cioè i semi che comunemente si chiamano "piumini" e che in questo periodo abbondano nell'aria a Milano, causando non pochi problemi a coloro che soffrono di allergie. I semi sono estremamente infiammabili, ma dall'associazione segnalano che "se non c'è nessun delinquente – non trovo altri epiteti – a dargli fuoco non si accendono da soli".

Almeno quattro gli incendi verificatisi in due giorni

I roghi, almeno quattro, sono stati segnalati sia nella giornata del 4 maggio sia ieri sera, 5 maggio. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito ad alcuni alberi di bruciare, ma non tutti purtroppo sono stati salvati dalle fiamme. Altri incendi, come spiega l'associazione, si sono registrati anche lungo la via Rozzano, dove dovrebbe nascere una pista ciclabile il cui progetto è stato approvato nell'ambito del Bilancio partecipativo del 2018, e anche al Parco delle Cave, grande area verde che si trova in zona Baggio: "Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati ed adeguatamente puniti – scrive l'associazione, che aggiunge – Chi ama il Parco Ticinello, cerchi di vigilare".