in foto: L’edificio in fiamme a Valbrona (Foto dal gruppo Facebook "Se 6 di Asso")

Una casa completamente distrutta dalle fiamme, ma per fortuna nessun ferito. Questo il bilancio di un violento incendio divampato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 gennaio, in un'abitazione di Maisano, frazione del comune di Valbrona in provincia di Como. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il rogo: stando a quanto riportato in casa non c'era nessuno ed è dunque possibile che si sia trattato di un fatto accidentale, forse dovuto a un corto circuito o a un problema alla canna fumaria. Le fiamme sono state alimentate dal forte vento e hanno in pochi minuti avvolto l'edificio di tre piani, una cascina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Erba, Canzo e Como che dopo circa due ore di lavoro sono riusciti a spegnere il rogo, accertando l'assenza di persone intossicate o ferite. Purtroppo l'edificio ha riportato ingenti danni: le fiamme hanno distrutto la mansarda, il terzo piano e anche parte del secondo piano dell'abitazione. Diversi residenti della zona hanno notato l'alta colonna di fumo sprigionatasi dalla cascina in fiamme: molta preoccupazione è stata espressa anche nei gruppi locali sui social newtork, anche se fortunatamente alla fine nessuno è rimasto coinvolto.

Casa distrutta dalle fiamme anche nel Bresciano: vigili del fuoco al lavoro per 12 ore

Sempre nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Mompiano, in provincia di Brescia, per spegnere un incendio divampato in un'abitazione. Anche in quel caso il forte vento ha avuto un ruolo determinante nell'alimentare le fiamme: ai pompieri sono servite ben 12 ore per spegnere il rogo che rischiava di propagarsi ai boschi vicini.