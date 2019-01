Si è sviluppato intorno alle 12 del 2 gennaio l'incendio nella villa di via Cave a Mompiano, dove sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco dopo la chiamata giunta dai proprietari della grande casa nel Bresciano. Hanno lavorato ininterrottamente per quasi 12 ore le cinque squadre dei pompieri prima di riuscire a domare quelle fiamme così alte che hanno praticamente distrutto parte della villa. A rendere il tutto complicato c'è stato il fumo denso sprigionato dalle fiamme e i venti che hanno soffiato pericolosamente in quella zona spostando anche l'incendio vicino ad altre abitazioni.

Paura per la zona boschiva alla spalle della villa

Durante l'intervento c'è stato anche il timore che l'incendio potesse giungere alla zona boschiva alle spalle della casa. Fortunatamente l'intervento immediato e costante dei vigili del fuoco ha evitato che accadesse. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al vasto incendio ma secondo una prima ipotesi fatta dai carabinieri giunti sul posto poco dopo la chiamata giunta ai vigili del fuoco potrebbe esserci alla base un guasto alla canna fumaria. Solo qualche giorno fa, il 30 dicembre, un incidente simile si era verificato a Molinetto, sempre nel Bresciano, dove le fiamme avevano distrutto una casa in cui vivevano ben cinque famiglie.