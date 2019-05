in foto: L’incendio a Carugate (Foto: Vigili del fuoco)

Era intervenuto per soccorrere il vicino di casa di un suo amico, cercando di salvarlo dalle fiamme divampate all'interno della sua abitazione. Ma il 55enne Martino Iacino, originario di Arcore, in provincia di Monza e Brianza, ha pagato a caro prezzo il suo coraggio: l'uomo è infatti morto a causa delle gravi ustioni riportate nell'incendio. L'episodio è accaduto la sera di giovedì 23 maggio a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano, e sulla vicenda sono ancora in corso le indagini: non si esclude infatti che il rogo divampato nell'appartamento al terzo piano di un palazzo di otto in viale Friuli sia di origini dolose.

Bolognesi è ancora ricoverato in pericolo di vita

Martino Iacino era intervenuto in soccorso del proprietario di casa, il 58enne Maurizio Bolognesi, vicino di un suo amico. L'uomo, che si trovava da solo in casa, dopo aver visto le fiamme ha gridato in cerca di aiuto: le sue urla sono state udite da Iacino che senza pensarci troppo si sarebbe precipitato per cercare di soccorrerlo. Entrambi erano rimasti gravemente feriti nell'incendio: anche Bolognesi ha riportato gravissime ustioni sul 60 per cento del corpo e si trova attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, dove c'è il Centro per grandi ustionati. Al Niguarda era ricoverato anche Iacino: lui purtroppo non ce l'ha fatta, mentre l'uomo che ha cercato di salvare con il suo coraggioso gesto continua a lottare tra la vita e la morte.