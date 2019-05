Incendio nella notte in un appartamento a Cinisello Balsamo: gravemente ustionati due uomini

Due uomini di 58 e 53 anni sono rimasti gravemente ustionati nel rogo del loro appartamento, al terzo piano di un palazzo in via Friuli a Cinisello Balsamo, nell’hinterland di Milano. L’incendio sarebbe divampato dall’ingresso dell’abitazione: sulla vicenda indagano i carabinieri che non escludono l’ipotesi del dolo.