in foto: Il luogo della tragedia ad Albizzate (Varese)

Mirko Zorzo, sindaco di Albizzate, paese in provincia di Varese dove ieri, mercoledì 24 giugno, si è consumata la tragedia famigliare che ha visto morire due bambini e la loro giovane madre a causa del crollo di un cornicione di un edificio, si considera "un miracolato". Lo ha ammesso e ribadito lui stesso, ricordando che al momento della caduta del tetto dell'ex fabbrica si trovava a pochi passi dal luogo dell'incidente. "Ero sul marciapiedi e salutavo la salumiera del Crai che si trova di fronte, quando ho visto arrivare la signora con il passeggino e mi sono spostato per farla passare", spiega il primo cittadino di Albizzate all'Ansa.

Il sindaco di Albizzate: Faremo di tutto per aiutare il padre dei bambini

Proprio in quel momento, il cornicione è crollato. Fouzia Taoufiq, la madre di 38 anni, è stata travolta dalle macerie insieme ai suoi figli, Soulaymane, di 5 anni, e Yaoucut, di 15 mesi circa. Anche Zorzo è rimasto ferito, colpito dai detriti al braccio prima di respirare "la nebulosa di polvere rossa dei mattoni". E quando questa si è diradata, il primo cittadino ha notato la tragedia, con detriti su tutta la strada mentre dall'altro lato c'era il fratellino più grande, di 9 anni, illeso. "Dicevo ‘ma la signora con il passeggino dov'è?‘ e non la vedevo da nessuna parte". Allora, ha chiamato i soccorsi, che si sono precipitati in via Guglielmo Marconi, ma per la madre e i due piccoli non c'è stato nulla da fare. Il sindaco di Albizzate ha incontrato quest'oggi, giovedì 25 giugno, il marito della donna, Noureddine Hannach: "Ho parlato con lui – ha detto all'Ansa -, gli ho espresso tutta la nostra vicinanza. Faremo tutto per stargli vicino nei prossimi mesi".

Il marito: Come faccio a dire a mio figlio che sua madre non c'è più?

Anche il padre e marito dei piccoli e della donna scomparsi è tornato a parlare, chiedendosi come farà "a dire a mio figlio che sua madre non esiste più? Come faccio?". Pare infatti che il piccolo di 9 anni che si è salvato miracolosamente, non sappia ancora di quanto accaduto alla madre e ai fratellini. "Continua a chiedermi quando torneranno", ha detto Noureddine Hanach ai cronisti presenti. Intanto è stata aperta un'inchiesta per omicidio e disastro colposo dalla procura di Busto Arsizio.