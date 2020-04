in foto: Il Papa e suor Angel (Foto: Oratorio Papa Givoanni XXIII di Almè)

"Sono il Papa, vorrei complimentarmi con lei per ciò che fa". Questa la telefonata inaspettata che suor Angel Bipendu Nama Kalela, medico in servizio presso la guardia medica di Villa d'Almè, in provincia di Bergamo, ha ricevuto sabato notte, il Sabato Santo, da Papa Francesco. Suor Angel stava facendo il servizio notturno alla guardia medica del paesino, in uno dei territori maggiormente colpiti dalla pandemia di Coronavirus, quando il telefono ha iniziato a squillare. Considerata la situazione e il momento, quelli squilli poco prima delle 23 hanno fatto subito pensare a un'urgenza. E invece all'altro capo del telefono c'era il Pontefice: "Chiamo dalla Città del Vaticano, vorrei ringraziare tutti voi e Suor Angel Bipendu per ciò che state facendo".

Il Papa alla suora: Vediamo se possiamo organizzare un collegamento o un incontro

La diretta interessata era dall'altra parte della cornetta, ha riconosciuto la voce di Papa Bergoglio ma incredula ha dovuto chiedere conferma: "Sono io ma… lei è Papa Francesco?". E il Pontefice ha confermato: "Sono io, vorrei complimentarmi con lei per ciò che fa, anche per la sua testimonianza di fede… Vediamo se possiamo organizzare un collegamento con i mezzi di comunicazione che abbiamo o vederci appena passerà la pandemia". Il racconto della serata indimenticabile per la religiosa è stato apparso sulla pagina dell'oratorio Papa Giovanni XXIII di Almè, dove la suora ha vissuto fino a quando è esplosa l'emergenza Coronavirus. La religiosa, di origini congolesi e laureatasi in Medicina a Palermo nel 2015, ha poi confermato la telefonata all'agenzia di stampa Ansa: "Ha ringraziato tutti i medici, non solo me. Ma è una cosa davvero privata". Suor Angel, con un passato a bordo delle navi della Guardia costiera italiana e in Congo per fronteggiare l'epidemia di Ebola, da settimane è ormai impegnata nella lotta a un altro nemico invisibile, il Covid-19. La religiosa fa parte delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale che da qualche settimana visitano a domicilio pazienti Covid accertati o sospetti positivi.