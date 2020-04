Continua a crescere il numero di casi di Coronavirus in Lombardia. Anche il bollettino reso noto oggi, domenica 12 aprile, dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera vede ancora il segno "più" davanti alla voce dei contagiati dal virus. Questi i dati: salgono a 59.052 i casi di contagio accertati, in aumento di 1.460 unità rispetto a ieri quando erano 57.592. Le persone ricoverate in ospedale sono 11.969 (ieri erano 12.026, c'è stato un calo di 57 casi), mentre 1.176 si trovano in terapia intensiva (ieri il dato era fermo a 1.174, con un incremento di 2 casi). Cresce ancora il numero totale dei dimessi che sono 35.286 e purtroppo quello dei decessi, arrivati a 10.621 rispetto ai 10.511 di ieri, quando l'incremento era stato di 273 persone decedute. In 24 ore sono morte dunque 110 persone. Cresce anche il numero di tamponi effettuati in Lombardia: sono complessivamente 205.832 (ieri erano 196.302).

"Registrato il 32 per cento di mobilità in tutta la Lombardia nella giornata di ieri sabato 11 aprile – ha spiegato il vicepresidente della regione Fabrizio Sala – con un aumento del 2% rispetto allo scorso sabato. Come sempre ricordo a tutti di stare a casa. Domani come oggi ci saranno pranzi o cene: non invitiamo amici o parenti". Sala ha poi ricordato a tutti di indossare la mascherina quando si esce di casa o comunque di

Dati per provincia: Milano resta la più colpita

Per quanto riguarda i dati provinciali continua a far preoccupare quello relativo a Milano e provincia i cui dati sono cresciuti nuovamente rispetto a ieri: ad oggi sono 13.680 con un aumento di 412 casi in 24 ore. Stesso discorso a Milano città, dove i casi sono arrivati a 5.561 con un incremento di 193 casi. Questi i dati relativi alle altre province: Brescia 10.868 (+269), Bergamo 10.309 (+51), Como 1.924 (+99), Cremona 4.721 (+63), Lecco 1.881 (+21), Lodi 2.543 (+71), Monza e Brianza 3.639 (+64), Mantova 2.486 (+75), Pavia 3.133 (+84), Sondrio 720 (+36), Varese 1.663 (+30).