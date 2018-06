In una città che sta ormai cavalcando da anni la moda dello street food poteva passare sotto silenzio la notizia dell'apertura di una nuova catena di fast food. Non è così però per "Five Guys", brand statunitense in ascesa che coniuga aspetti "fast" con elementi tipicamente "slow", come la qualità e la scelta degli ingredienti. La catena Usa fondata nel 1986 in Virginia da Jerry Murrell e dai suoi quattro figli (da qui il nome, "Cinque ragazzi") ha infatti, tra le sue particolarità, quella di non avere congelatori nei propri ristoranti: la carne con cui vengono realizzati gli hamburger e le altre pietanze sono rigorosamente fresche. E anche molto buone, almeno a giudicare da chi ha già provato i prodotti della catena all'estero e dal fatturato in crescita, stimato in oltre 830 milioni di dollari.

A breve "Five guys" aprirà il suo primo ristorante in Italia. Tra le varie città, com'è scritto sul sito dell'azienda, ha scelto proprio Milano. Il capoluogo lombardo ha già vissuto il "boom" delle hamburgerie gourmet che hanno affiancato (ma non soppiantato) i tradizionali fast food. Nel corso degli ultimi anni altre famose catene Usa (ad esempio Kentucky fried chicken) sono sbarcate con successo a Milano, beneficiando anche di una clientela turistica sempre più numerosa. La proposta di "Five guys" sembra essere a metà strada tra il fast food e le hamburgerie più ricercate. Una formula che potrebbe incontrare il favore del pubblico meneghino. L'apertura del primo ristorante "Five guys" a Milano è prevista per luglio al civico 37 di corso Vittorio Emanuele II, vicino a piazza San Babila e poco distante dal Duomo. Probabile che, soprattutto nei primi giorni di apertura, sarà difficile trovare un posto.