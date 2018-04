Il dramma della piccola Nicole, morta a 4 anni. Il parroco: “Non è stato fatto il possibile”

Il parroco di Gottolengo, in provincia di Brescia, dove viveva la piccola Nicole Zacco, morta a soli 4 anni a causa di una otite degenerata, dopo essere stata rifiutata da due ospedali, ha così commentato la tragedia: “Una vicenda che non dovrebbe mai capitare. Non è stato fatto il possibile”.