in foto: Liliana Segre (Archivio LaPresse)

Liliana Segre riceverà il titolo di cittadina onoraria di Olginate, piccolo comune di settemila abitanti in provincia di Lecco. È quanto emerge dalla seduta del consiglio comunale cittadino che si è svolta nella serata di mercoledì 26 novembre. La proposta della cittadinanza onoraria, avanzata nei giorni scorsi dal capogruppo della maggioranza di centrosinistra Antonio Sartor, è stata accolta con esito favorevole anche dall'opposizione. Tutti i consiglieri comunali si sono trovati d'accordo sul fatto di assegnare l'onorificenza alla senatrice che in gioventù dovette affrontare gli orrori dei campi di concentramento nazisti. La discussione in sede consiliare si è conclusa favorevolmente con l'approvazione unanime da parte di tutti i presenti, anche dalla minoranza di centrodestra. La discussione in merito alla cittadinanza onoraria per la Segre è andata in scena in diverse città italiane, tra cui: Varese, Mantova, Genova, Torino e altre ancora. A Sesto San Giovanni invece il Consiglio comunale si è mostrato diviso riguardo alla questione del titolo onorifico alla Segre.

La lettera rivolta al sindaco

Il consigliere comunale Antonio Sartor lo scorso 13 novembre aveva indirizzato una lettera al sindaco di Olginate Marco Passoni, in cui veniva esplicitato il desiderio di conferire a Liliana Segre la cittadinanza onoraria. "Sono rimasto molto colpito dalla violenza del linguaggio verso chi vuole ricordare che il vivere civile italiano si fonda sulla liquidazione del fascismo e la costituzione di una democrazia repubblicana – ha dichiarato Sartor – Quei valori sono ancora i nostri valori, di uomini che con essi stanno andando verso l’età dei diritti, verso quel mondo animato da tolleranza, dialogo, incontro e accordi reciproci condivisi, sempre più consapevole di agire per e attraverso la solidarietà. Negli anni ’80 Olginate ha scelto la pace, come ci ricordano tutti i giorni i cartelli affissi all’ingresso del nostro paese contro l’uso delle armi: oggi chiedo a tutti voi di riconfermare quella presa di posizione attraverso un gesto simbolico, assegnando a Liliana Segre – e, in futuro, a tutti coloro che come lei si batteranno per i nostri valori – la cittadinanza onoraria del nostro Comune, dando vita a un dibattito su questo importante tema”.